Jetzt geht es um die Meisterschaft

Die Reserve der HG Königshofen/Sachsenlflur startet am Sonntag um 17 Uhr mit einem Heimspiel in den Meisterkampf. Mit dem verlustpunkfreien Staffelgewinn der Kreisliga B Heilbronn-Franken haben sich „die Männer in Rot“ bereits den Aufstieg gesichert. Nun kämpfen die Taubertäler gegen die ebenfalls verlustpunktfreie Sport-Union NeckarsulmI II in Hin- und Rückspiel um die Meisterschaft. Da beide Teams im Saisonverlauf ihre Staffel dominiert haben, können die Zuschauer zwei ausgeglichene Spitzenpartien erwarten. Aufseiten des Gastgebers sind fast alle Spieler an Bord. Den breiten Kader und den Heimvorteil gilt es zu nutzen, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 15. Mai zu verschaffen.

