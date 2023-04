Jede eingesetzte Feldspielerin trifft

HSG Odenwald-Bauland – SU Neckarsulm III 37:21

Odenwald-Bauland: Kleinert, Erbacher (beide Tor), Allmer (1), Röckel (2), Schurz (4), Holzmann (1), Engelmann (3), Horn (4), Allin (2/1), Weimer (5), Bleifuß (2), Friedmann (8/3), Weimert (1), Edelmann (4).

Für die Handball-Frauen der HSG Odenwald-Bauland in der Bezirksliga Heilbronn-Franken stand das letzte Spiel in heimischer Halle an. Zu Gast war die zweite Bundesligavertretung der SU Neckarsulm. Aufgrund der Tatsache, dass die Gäste sich auf dem letzten Tabellenplatz befinden, war die Favoritenrolle und das Ziel der zwei Punkte eindeutig auf Seiten der Hausherrinnen.

Der Start sollte besser nicht sein. Das Anspiel galt den Neckarsulmerinnen, dennoch kamen die Gastgeberinnen bereits in der 23. Sekunde zum ersten Torerfolg. Der aufmerksamen Abwehrspitze sei Dank und die Torejagd wurde somit so früh, wie die ganze Saison noch nicht, eingeleitet. Durch das schnelle Umschaltspiel und die hohe Trefferquote konnten sich die Damen Tor für Tor behaupten und mit der Zeit absetzen. Auch wenn die Kommunikation in der Abwehr zu Beginn noch nicht wie gewollt funktionierte und auch den Gegnerinnen zu viele Freiheiten gewährt wurden, konnten diese mit der Zeit optimiert werden. Beim Stand von 19:12 verabschiedete man sich dann in die Pause.

Hier wurde nochmals die Abwehrarbeit betont, welche nun weitere Torerfolge der Gäste unterbinden sollte. Außerdem wusste man, dass im Angriff noch viel mehr möglich war und die Sieben-Tore-Differenz nicht das Potenzial des Spiels widerspiegelte.

So startete man in die letzte Heim-Halbzeit für diese Saison. Bereits nach sieben Minuten gelang der Zehn-Tore-Vorsprung. Im Angriff nutzte man jede Lücke und jedes Kreisanspiel, wodurch sich spätestens mit dem Tor die unterstützenden A-Jugendspielerin in der 54. Minute alle Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen durften. Zur 59. Minuten netzten die HSG-Frauen zum letzten Mal an diesem Tag und zur größten Führung von 18 Toren ein.

Mit dem Schlusspfiff thronte dann ein 37:21 auf der Anzeigetafel. Mit 18:16 Punkten befinden sich die Damen somit nun erstmalig auf dem vierten Tabellenplatz dieser Saison. Der letzte Spieltag am nächsten Wochenende kann an dieser Ausgangssituation aber noch einmal für ein paar Umstrukturierungen sorgen.

Im letzten Spiel für die Runde 2022/23 sind die HSG-Frauen nämlich beim direkten Tabellenkonkurrenten des TB Richen gefordert. Mit ihrer hartnäckigen Spielweise machen sie den Odenwälderinnen schon seit Jahren das Leben schwer und haben auch in der laufenden Saison schon für einige Akzente gesorgt. Anpfiff ist um 14.30 Uhr in der Hardwaldhalle in Eppingen. sir