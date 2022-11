Erneut muss der TVH auf Reisen gehen. In Pforzheim findet morgen die nächste Begegnung in der Handball-Badenliga statt und die ist von der derzeitigen Tabellensituation ähnlich interessant wie auch bereits eine Woche zuvor, als man beim Tabellenzweiten in Friedrichsfeld zu Gast war.

Das Duell gegen den direkten Tabellennachbarn von der Spielgemeinschaft Pforzheim/Eutingen II hat

...