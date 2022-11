In allen Belangen überlegen

HG Königshofen/Sachsenflur – HSG Weschnitztal II 36:14

Königshofen/Sachsenflur: Burger (7 Tore), Hartnagel (6), M. Bohlender (4), Straka (3/davon 2 Siebenmeter), Th. Sander (3), Kaiser (3), S. Bohlender (3), Weiß (2), Deis (2), Buchinger (2), Henschel (1), A. Sander, Grösslein, Berthold.

Nach der Niederlage im vergangenen Spiel merkte man den Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur von Beginn an, dass sie vor heimischem Publikum eine deutliche Reaktion zeigen wollten, obwohl sie neben den Langzeitverletzten Luca Bleckmann und Nick Mayer auch auf „Urgestein“ Marius Fischer verletzungsbedingt verzichten mussten.

Schon nach zwei Minuten wurde Lars Grösslein mit einer „diskussionswürdigen Entscheidung“ vom Feld gestellt. Dies schwächte den bereits stark ausgedünnten Rückraum nochmals. Trotz dieses „Malheurs“ startete die HG gut in die Begegnung und führte nach zwölf Spielminuten bereits mit 9:5. Zur Pause war beim Halbzeitstand von 16:7 bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Im zweiten Durchgang ging es für die HG darum, jungen Spielern das Vertrauen zu geben. Nach 35 Minuten führte die HG erstmals mit zehn Toren Vorsprung, nach 56 Minuten waren es dann sogar 20 Tore. Besonders hervorzuheben war der Premieren-Treffer von Lukas Henschel in der Landesliga. Am Ende der Begegnung stand ein nie gefährdeter 36:14-Erfolg für die HG auf der Anzeigetafel.

Da im Parallelspiel die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim in Buchen mit 34:23 verlor, sicherten sich die Jungs von Maag/Meder/Fischer zudem vorübergehend die Tabellenführung.

In der kommenden Woche steht für die Taubertäler dann eine weitere Auswärtsfahrt nach Mannheim an. Am Samstag, 19. November, trifft man um 20 Uhr auf den SV Waldhof Mannheim. sr