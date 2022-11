Im oberen Tabellendrittel angekommen

TSG Eintracht Plankstadt II – TSV Buchen 25:30

Buchen: Rohmann (1 Tor), Noe (beide Tor), Zaiser, Weber (6), Große (6/davon 2 Siebenmeter), Stephan, Beck (2), Fürst (3), Weiß (1), Schmitt (3), Weimer (8.)

Die Badenligareserve der TSG Eintracht Plankstadt stand vor dieser Partie mit einem Sieg und drei Niederlagen im unteren Tabellendrittel. Der Tabellenstand hat aber nicht immer viel zu bedeuten, wie die Buchener Herren in der Vorsaison schmerzhaft erfahren mussten. Man unterlag damals mit zwei Toren Differenz in Plankstadt. Nur durch ein Passvergehen seitens der TSG gingen die Punkte dann doch in den Odenwald.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten auf beiden Seiten, erzeugt durch den Harzball und der intensiven Abwehrarbeit, setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Wiener in der 24. Minute mit 3:8 erstmals etwas ab. Danach erlaubte sich der TSV Buchen aber wieder einige Patzer und musste sich mit einem Halbzeitstand von 8:10 zufriedengeben.

Durch eine gute Torhüterleistung und einer besseren Chancenverwertung gelang es dem TSV Buchen nach dem Seitenwechsel, sich wieder mit sieben Toren abzusetzen. Auch die offensive Manndeckung der Gastgeber reichte nicht mehr, um das Spiel noch mehr drehen.

Der TSV Buchen hat nun 8:4 Punkte und befindet sich oberen Tabellendrittel der Landesliga.

Der nächste Heimspieltag in Buchen ist am Samstag, 12. November, im Sportzentrum Odenwald. Um 16 Uhr spielen die Herren II gegen die HSG Kochertürn/Stein. Um 18 Uhr spielen die Frauen gegen die HSG Kochertürn/Stein II. Und um 20 Uhr empfängt die erste Männermannschaft den Tabellenführer HSG Dittigheim/TBB. sr