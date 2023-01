Im Derby steckt viel Zündstoff

Derbyzeit in der Tauber-Franken-Halle: Am Samstag, 14. Januar, treffen die Landesliga-Handballer der HG Königshofen/Sachsenflur und der TSV Buchen aufeinander. Das Spiel wird um 20 Uhr angepfiffen und bietet den Zuschauern zum Start ins neue Jahr ein echtes Spitzenspiel in der Landesliga Rhein-Neckar-Tauber. Die beiden Teams liegen in der Tabelle punktgleich auf den Plätzen zwei und drei –

...