Im Angriff fehlt es dem TVH

Heddesheim – Hardheim 30:24

Hardheim: C. Ernst, J. Müller (beide Tor), M. Ballweg (1), L. Engels (1), J. Huspenina (7/4) P. Steinbach (2), H. Bischof (3), P. Ohlhaut, N. Käflein (1), J. Erbacher (3), N. Küpper (1), M. Ohlhaut, M. Gärtner (5).

Eine deutliche 24:30-Niederlage bezog der TV Hardheim in seinem Gastspiel in der Handball-Badenliege beim Tabellenvierten von der SG Heddesheim. Stark ersatzgeschwächt ohne kompletten Mittelblock reiste der TVH als krasser Außenseiter nach Heddesheim zum Meisterschaftsanwärter.

Motiviert begannen die Mannen von Trainer Frank Schmitt. Die Gäste aus Hardheim boten allerdings gut Paroli und hatten nach den beiden Treffern von Philipp Steinbach und Henrik Bischof nach rund 15 Minuten Spielzeit den 5:5-Ausgleich besorgt. Darauf folgte allerdings eine kleine Schwächephase für den TVH, welche die Gastgeber innerhalb von fünf Minuten zur eigenen 9:5-Führung nutzten. Der TVH versuchte alles, um nicht weiter abreißen zu lassen, schwächte sich aber in dieser Phase durch zwei Zeitstrafen, die es den Gastgebern ermöglichten, zu einer komfortablen Pausenführung von 14:6 zu erhöhen. Die magere Torausbeute von gerade mal sechs Toren verdeutlichte Hardheims Schwäche an diesem Abend.

Heddesheim ohne Mühe

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnittes hatten die Gastgeber weiterhin Lust am Torewerfen und schraubten ihren Vorsprung nach nur fünf Minuten zum Spielstand auf 18:9 hoch. Die Gastgeber hatten die Partie jetzt voll im Griff und hatten keine Mühe, das Spielgeschehen auf weiter zu kontrollieren.

Zehn Minuten vor Spielende waren Hardheims Aussichten auf einen Erfolg beim Spielstand von 27:19 auf den Nullpunkt gesunken, dennoch tat der TVH alles, um das Ergebnis in Grenzen zu halten. Während die Gastgeber im Zeichen des sicheren Vorsprungs etwas zurückschalteten, verbuchte der TV Hardheim am Ende der Partie noch fünf weitere Tore für sich.

Am Ende waren Heddesheims Zuschauer mit dem Endergebnis von 30:24 mehr als zufrieden, während der TV in seinem nächsten Heimspiel gegen Dossenheim wieder auf Punktejagd gehen muss um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. k.n.