Hypothek aus erster Hälfte war zu hoch

HC Elbflorenz – Djk Rimpar Wölfe 32:29

Rimpar: Mallwitz, Wieser (beide Tor), Schömig (4 Tore/davon 3 Siebenmeter), Böhm, Karle (1), Neagu, Kaufmann (6), Siegler (3), Wirtz, Meyer, Schulz (1), Dayan (3), Kovacic (6), Brielmeier (3), Sauer (2).

Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel von Ceven Klatt zu Rolf Brack schafften es die Wölfe aus Rimpar nicht, an ihr maximales Leistungsniveau zu kommen. Nur in in den ersten 15 Minuten konnten sie mit Dresden mithalten. Am Ende stand eine 29:32-Niederlage.

Bereits die Anreise nach Dresden gestaltete sich schwieriger als geplant. Da der Bus mehrmals im Stau stand, kam man erst knapp 45 Minuten vor dem Anwurf in der Halle an. Dank der Zustimmung der Schiedsrichter sowie des HC Elbflorenz wurde die Anwurfzeit um 15 Minuten nach hinten verschoben.

Nach 13 gespielten Minuten sah es noch richtig gut aus, denn die Gäste aus Rimpar führten sogar mit 7:6. Danach gab es aber einen Bruch im Spiel der Wölfe. Die Fehleranzahl schnellte in die Höhe. Die Gastgeber aus Dresden wussten diese Nachlässigkeiten zu bestrafen und kamen immer wieder über den Gegenstoß zum Erfolg. Die Mainfranken verloren nun bis zur Pause den Anschluss und lagen zeitweise sogar mit acht Toren im Hintertreffen. Die seiten gewechselt wurde beim Spielstand von 20:13.

Dies war eine zu hohe Hypothek für die zweite Hälfte. Die Wölfe gaben zwar nicht auf, doch die Hausherren aus Dresden spielten an diesem Abend sehr abgezockt und hocheffizient. Spätestens zehn Minuten vor Schluss war beim Spielstand von 32:24 die Entscheidung gefallen, auch wenn Rimpar danach noch Ergebniskosmetik betrieb.

Weiter geht es für die Wölfe am Freitag, 4. Juni, mit einem Heimspiel gegen HSV Hamburg. ms

