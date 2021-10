HSG steht teilweise nur noch mit drei Mann auf dem Spielfeld

Dossenheim – HSH Dittigh. 42:28

HSG: Chris Gluhak, Ove Villmann (beide Tor), Felix Rother (9/6), Felix Maier (3), Tobias Ehler (1), Tobias Karl (3), Moritz Reichhard (7), Elias Liebe, Hannes Ackermann (1), Max Engert (4).

Au weia – das tat weh! War in den bisherigen Verbandsliga-Saisonspielen die Abwehr eigentlich das Prunkstück der HSG Dittigheim/TBB gewesen, erwies diese sich im schweren Auswärtsspiel in Dossenheim als löchrig wie ein Schweizer Käse. Schon beim Pausenstand von 21:13 hatten die Germanen mehr Treffer erzielt als zuvor Malsch und Handschuhsheim in jeweils 60 Minuten. Die TSG spielte enorm schnell und variabel und traf von allen Positionen aus fast nach Belieben. Auffällig dabei, dass es kaum Tore aus dem Rückraum gab – die TSG-Spieler brachen immer wieder frei zum Wurfkreis durch oder trafen vom Punkt.

Dabei sah es in der Anfangsphase keineswegs nach so einer Klatsche aus. Die HSG, nur mit elf Spielern angetreten, von denen dann Bodo Viktor aus Rücksicht auf eine Vorverletzung überhaupt nicht eingesetzt wurde, begannen selbstbewusst und legten bis zur 6:5-Führung nach neun Minuten immer ein Tor vor, ehe Dossenheim dann ausglich.

Dann aber nahmen die schwachen Unparteiischen mehr und mehr Einfluss auf das Geschehen, reihenweise schickten sie Gästespieler wegen einfacher Körperkontakte vom Feld, nach etwa einer Viertelstunde standen sogar nur noch drei HSG-Feldspieler auf der Platte. So war man dem Angriffswirbel der Germanen nahezu hilflos ausgeliefert.

Als zur Pause eigentlich schon mehr als eine Vorentscheidung gefallen war, begannen die Schiedsrichter auch gegen Dossenheim stärker durchzugreifen. Insgesamt 15 Strafzeiten und 16 Siebenmeter in einer keineswegs unfairen Partie – man muss sich fragen, welches Spiel die Unparteiischen gesehen haben. Obwohl man als Sportler froh sein muss um jeden Sportkameraden, der sich für den undankbaren Job an der Pfeife zur Verfügung stellt, diese Leistung war einfach nicht Verbandsliga-reif.

Die TSG blieb auch im zweiten Abschnitt spielbestimmend, hielt das Tempo hoch und ließ die Gäste einfach nicht zum Verschnaufen kommen. An ihrem hochverdienten Sieg ließen die Dossenheimer keinerlei Zweifel aufkommen. Die Germanen konnten ihre hohe Wurfeffizienz beibehalten und verpassten der HSG so eine vorher nicht zu erwartende 42:28-Klatsche. Will man als HSG etwas Positives aus der Partie mitnehmen, dann die Tatsache, dass man die in dieser Saison bisher höchste Torausbeute hatte. mjk