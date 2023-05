HSG siegt standesgemäß

HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim – HSG Weschnitztal II 41:20

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Klotz, Gluhak (beide Tor), Rother (10 Tore), Hintzsche (5), Schneider (4), Reichhard (4), Hartmann (4), Bauer (4), Schäfer (2), Böhlecke (2), Bloser (2), Block (2), Karl (1), Hilpert (1).

Standesgemäß verabschiedete sich die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim mit einem deutlichen Heimsieg gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht der Landesliga von ihren Fans.

Die sahen in dieser einseitigen Partie einige „neue Gesichter“, denn die HSG rotierte gewaltig, auch im Hinblick auf den möglichen Kader der kommenden Saison. Patric Schäfer, der die gesamte Saison den HSG-Rückraum unterstützte, begann in Angriff und Abwehr und belohnte sich mit zwei Treffern. Luca Bauer (Bild), der als sehr junger Spieler in dieser Saison viel lernen musste und teilweise lange auf Auftritte wartete, steuerte zwei Treffer in der ersten Halbzeit und insgesamt vier Tore bei. Fabian Hintzsche, der aus beruflichen Gründen das Pensum der ersten Mannschaft kaum mitgehen konnte, zeigte mit insgesamt fünf Treffern seine Qualitäten. Bendix Block, der ebenfalls bisher aus beruflichen Gründen keine Rolle in der ersten Mannschaft der HSG spielte, veredelte den Saisonabschluss mit zwei Treffern. Bild: Jutta Muck