HSG: Meisterschaftsrunde jetzt aus eigener Kraft möglich

Dittigheim/TBB – Großsachsachsen II 28:24

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Klotz (beide Tor), Rother (8/2), Ehler (8), Lippert, Maier, Karl (2), Reichhard (5/1), Bloser (3), Hilpert, Liebe, Ackermann (2), Engert.

Mission erfüllt – dritten Heimsieg in Folge eingefahren! Groß war die Freude bei der HSG nach dem hart umkämpften Heimerfolg gegen die Drittligareserve aus Großsachsen. Obwohl man trotz des Sieges auf dem vorletzten Platz der Verbandsliga-Vorrundengruppe A blieb, hat sich die Ausgangslage der Keupp-Mannen für den Abschluss der Hauptrunde deutlich verbessert: Jetzt hat man es in der Hand, in den drei noch verbleibenden Partien die Teilnahme an den Meisterschafts- Playoffs aus eigener Kraft zu erreichen und damit den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.

Schon vor der Partie war klar, dass es gegen Großsachsen enorm schwer werden würde, Tore zu erzielen, wiesen die Gäste doch die stabilste Deckung der Liga auf, die im bisherigen Saisonverlauf knapp unter 22 Treffer pro Spiel kassierte. Dazu fehlte der HSG mit Bodo Viktor einer der Hauptangreifer, für den jedoch an diesem Abend Tobias Ehler in die Bresche sprang. Er ging immer wieder, wie es so schön im Sportdeutsch heißt, „dahin, wo es wehtut“. Zwar musste er von der kompromisslosen Gästedeckung viel einstecken, tankte sich aber ein ums andere Mal erfolgreich durch und avancierte mit acht Toren zum erfolgreichsten Werfer aus dem Feld. Ebenso acht Treffer gelangen Teamkollege Felix Rother, der dabei zweimal vom Siebenmeterpunkt traf.

Der Spielfilm: Beide Teams mussten sich beinahe jeden Torerfolg mühsam erkämpfen, da hüben wie drüben die Abwehrreihen sehr stabil standen. Bis zum 5:5 (13.) war es ein völlig verteiltes Spiel, ehe sich die HSG bis zum 8:5 erstmals ein wenig absetzte. Von da an kamen die Gäste nie näher als bis auf zwei Tore heran. Wenn das Spiel trotzdem nervenaufreibend blieb, dann deshalb, weil die HSG nach besseren Phasen, in denen man den Vorsprung ausbaute, plötzlich in Hektik verfiel, überhastet den Abschluss suchte und so den Gegner wieder stark machte.

Charakteristisch dafür ist die Schlussphase der ersten Hälfte: Nachdem die Gastgeber in der 28. Minute beim 15:10 erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgeholt hatten, schaffte man es nicht, diesen ruhig in die Pause mitzunehmen, sondern ermöglichte dem TV noch drei Treffer zum 13:15-Anschluss.

Im zweiten Abschnitt ging es wild hin und her, wobei die HSG immer in Front blieb. Beide Teams vergaben viele gute Gelegenheiten. So parierte der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Chris Gluhak im HSG-Tor in der Endphase gleich zwei Strafwürfe der Gäste. Zweimal ging die HSG wieder mit fünf Toren in Führung, vergab aber jeweils die Chance, den Vorsprung auszubauen. So war Großsachsen in der Schlussminute wieder bis auf drei Tore dran, ehe Feix Rother mit dem Abpfiff der 28:24-Endstand gelang. mjk