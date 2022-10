HSG macht es unnötig spannend

TV Hemsbach – HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim 32:36

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Rother (10 Tore), Maier (9), Karl (7), Reichhard (6), Bodo (4), Schäfer, Rack, Liebe, Klotz, Hilpert, Gluhak, Böhlecke, Bloser.

Die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim gewinnt das erwartet schwere Landesliga-Auswärtsspiel beim TV Hemsbach. Nach gutem Beginn gab die Truppe des Trainertrios König/Engert/Stein das Spiel phasenweise komplett aus der Hand und musste zeitweise einem Drei-Tore-Rückstand hinterherrennen.

Im zweiten Auswärtsspiel der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim wartete mit dem TV Hemsbach ein erwartet starker Gegner. Die Mannschaft von Jozef Bokol präsentierte ab der ersten Minute bereits für einen offenen Schlagabtausch. Dennoch startete die HSG gut und erspielte sich über 3:1, 6:3 und 11:7 nach der ersten Viertelstunde eine Vier-Tore-Führung.

hemsbach dreht den Spieß um

Dann aber zeigte sich, dass bei der HSG noch lange nicht alle Automatismen greifen. Durch viele technische Fehler und Fehlwürfe wurden die gut eingestellten Hausherren aus Hemsbach zu schnellen Toren eingeladen, sodass es nach 27 Minuten 15:12 für Hemsbach stand. Zum Pausenpfiff führten die Böcke aus dem Mannheimer Vorort noch immer mit zwei Toren (17:15).

Es stellte sich für Stein, Engert und König und die gesamte HSG-Mannschaft in der Kabine demnach die Charakterfrage. Mit großem Engagement und angepeitscht von der zahlreich mitgereisten und frenetisch unterstützenden HSG-Fanzone, traten die Grün-Weißen zur zweiten Hälfte an.In der 37. Minute sorgte Moritz Reichhard mit einem seiner sechs Treffer für den ersten Ausgleich seit dem 11:11 in der 23. Minute. Rund eine Minute später netzte Felix Rother zum 22:21 ein. Die HSG war rund 20 Minuten vor Schluss also wieder in Front – und diese Führung gab sie nicht wieder her, obwohl Hemsbach bis zur 52. Minute den Abstand lediglich bei einem oder zwei Toren hielt.

TV schwächt sich selbst

Dann aber schwächte sich die Heimmannschaft durch zwei Zeitstrafen selbst und die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim zog vorentscheidend auf 33:29 davon. Am Auswärtssieg konnte dann auch die offene Manndeckung in der Abwehr und der siebte Feldspieler in der Offensive des TV nichts mehr ändern. Das Spiel endete mit 36:32 für die Gäste. .

„Diese zwei Punkte waren enorm wichtig für uns. Wir haben gesehen, dass uns in der Liga nichts geschenkt wird und dass wir in jedem Spiel unser Maximum abrufen müssen. In Rückstand hat die Mannschaft Gesicht gezeigt und Moral bewiesen, so zurückzukommen ist alles andere als einfach. Jetzt wartet auf uns das nächste Heimspiel“, so HSG-CO-Trainer Max Engert nach der Partie.

Am kommenden Spieltag empfängt die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim in der heimischen Grünewald-Sporthalle die HSG Weinheim/Oberflockenbach. Das Heimspiel in Tauberbischofsheim beginnt am Samstag, 22. Oktober, gewohnt um 19.30 Uhr.