HSG kommt nicht ins Spiel

TV Mosbach – HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim 35:31

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim: Rother (9), Hilpert (6), Bodo (6), Reichhard (3), Maier (3), Karl (2), Ehler (1), Bloser (1), Schneider, Schäfer, Klotz, Hartmann, Gluhak, Böhlecke.

Für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim stand am Samstag ein Doppelspieltag an. Beide Teams mussten in Mosbach ran. Zunächst war die zweite Mannschaft an der Reihe, die schlussendlich mit 29:28 verlor.

Mit diesem Drama im Vorspiel war die Halle bereits für das Landesliga-Spiel auf Temperatur gebracht. Mit einem starken Start brachten die Hausherren die HSG bereits nach sieben Minuten mit 5:3 ins Hintertreffen, Felix Rother glich nach knapp zehn Minuten auf 5:5 aus. Das Spiel der Taubertäler wirkte gerade in den Anfangsminuten sehr fahrig und war von vielen Fehlern in allen Bereichen des Feldes geprägt. Nach dem Ausgleich sollte mit dem Tor zum 6:5 aus HSG-Sicht die erste Führung der Gäste erreicht werden. Der gut eingestellte TV Mosbach blieb seiner Linie jedoch vollends treu und glich erneut aus. Mehr noch, nach 17 Minuten lag die HSG mit 7:10 zurück und die Hausherren erspielten sich einen ersten Drei-Tore-Vorsprung.

Nicht aufgegeben

Doch die erste Mannschaft der HSG gab sich im ersten Durchgang nicht auf, nach der schwachen ersten Viertelstunde fanden Rother, Ehler und Co zurück zum HSG-Spiel, die Abwehr stabilisierte sich und plötzlich netzte Moritz Reichhard zur erneuten Führung in der 22. Minute (13:12). Wie schon bei der ersten HSG-Führung waren die positiven Spielanteile nur von kurzer Dauer, der Vorsprung wurde postwendend abgegeben und zum Halbzeitpfiff hatte sich beim Stand von 16:13 der TVM seinen Drei-Tore-Vorsprung wieder erspielt.

Die Aufgabe für den zweiten Durchgang war klar definiert. Die Abwehr musste besser zueinander finden und vor allem im Angriff musste mit mehr Überzeugung und Durchschlagskraft agiert werden. Diese Marschroute lief jedoch sprichwörtlich ins Leere. Der TV Mosbach startete überzeugend in die zweite Hälfte und führte nach 45 Minuten mit 26:21.

Ein letztes Aufbäumen der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim machte die Partie jedoch wieder spannend. In der 55. Minute trennten die beiden Landesliga-Teams beim Stand von 32:30 für Mosbach nur noch zwei Treffer, doch es sollte nicht gelingen. Abgeklärt und nervenstark stellten die Hausherren aus Mosbach den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und bauten ihre Führung bis zum 35:31-Endstand aus.

Spiel wird aufgearbeitet

„Unser Spiel lief heute in sehr unterschiedlichen Phasen ab. Wir starten schlecht, kommen gut zurück, lassen wieder nach. Das wechselte heute einfach viel zu oft, so dass wir nie wirklich in unser Spiel kamen. Wir wussten, was uns in Mosbach erwartet und der TVM hat überzeugend eine konzentrierte Leistung abgeliefert. Wir arbeiten das auf und bereiten uns auf nächste Woche vor“, schließt HSG-Trainer Philipp König die Auswärtsniederlage.