HSG-Gegner weckt „böse“ Erinnerungen

Für den Handball-Landesigisten HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim steht am Samstag, 25. Februar, das dritte Heimspiel in Folge an. Nach zuletzt zwei Siegen steht die Truppe des Trainer-Trios König/Engert/Stein um 19.30 Uhr in der Grünewald-Sporthalle in Tauberbischofsheim gegen den Tabellenzehnten, die TSG Eintracht Plankstadt II, vor der nächsten schweren Aufgabe.

Hinspiel weckt ...