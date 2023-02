HSG erreicht 30-Tore-Marke

Gast der Handballdamen der HSG Odenwald-Bauland war zum ersten Heimspiel des Jahres der TV Flein 2, welche sich auf der vierten Tabellenposition, zwei Plätze vor den HSGlerinnen, und somit in der eindeutigen Favoritenrolle befanden. Zur Pause führte die HSG mit 15:12.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zweite Hälfte versprach in dieser Hinsicht Besserung. Auch die zahlreichen verschenkten Torchancen aus der ersten Hälfte, welche in den Händen der gegnerischen Torfrau oder am Torpfosten endeten, konnten nun peu-à-peu unterbunden werden und binnen der nächsten acht Minuten gelang ein souveräner Sechs-Tore-Lauf, der die bis dato größte Tordifferenz von acht Toren zum 22:14 bedeutete.

Zwischenzeitlich zehn Tore Puffer zeigten zwar eine souveräne Leistung an, hießen aber noch lange nicht den endgültigen Sieg. Der letzte Motivationsschub war dann noch die 30-Tore-Marke, welche man knacken wollte. Dieses Ziel wurde zum krönenden Abschluss sechs Sekunden vor Schluss erreicht und der finale Spielstand von 30:21 festgeschrieben. rö