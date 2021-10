HSG Dittigheim/TBB empfängt den Tabellenführer

Mit dem TSV Wieblingen tritt am Samstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in der Grünewald-Sporthalle in Tauberbischofsheim der verlustpunktfreie Tabellenführer der Verbandsligastaffel A bei der HSG Dittigheim/TBB an. Nach zwei deutlichen Erfolgen gegen Mosbach und Großsachsen zu Rundenbeginn tat sich der TSV zuletzt etwas schwerer, die Gäste aus Handschuhsheim mit 25:23 zu bezwingen. Gleichwohl dürfte der Spitzenreiter mit breiter Brust in der Grünewaldhalle antreten.

HSG-Trainer Martin Keupp weiß, was für eine schwere Aufgabe auf sein Team zukommt. Die Gäste erzielten bisher im Schnitt fast 30 Tore pro Partie. Dabei tat sich bei Wieblingen vor allem Lukas Wolf als Torschütze hervor, der nach drei Partien 28 Treffer auf dem Konto hat. Auf ihn werden die Gastgeber wohl ein besonderes Auge haben müssen.

In erster Linie gilt es bei der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim allerdings, wieder insgesamt mehr Stabilität in die Defensive zu bekommen, die in der Vorwoche komplett auseinandergebrochen war. Ohne eine zuverlässige Abwehr dürfte es für die Hausherren wohl sehr schwer werden, gegen den Tabellenführer zu bestehen.

Im Angriff gab es dagegen zuletzt einige Lichtblicke: So war Moritz Reichhard mit sieben Feldtoren erfolgreich wie noch nie, und auch Max Engert konnte mit vier Treffern und einer Reihe schöner Anspiele an den Kreis im Spiel nach vorne überzeugen. Der zuverlässige Felix Rother bleibt weiter vom Siebenmeterpunkt aus fehlerfrei und verwandelte bisher alle zwölf Strafwürfe zu denen er antrat.

Probleme bereitet dem Trainerteam nach wie vor der sehr dünne Spielerkader, von denen jetzt auch einige angeschlagen sind. Dennoch hofft man, dass bis zum Spiel bis auf den langzeitverletzten Felix Bloser „alle Mann an Bord“ sein werden. Auch bei Viktor Bodo, der zuletzt wegen einer Verletzung vorsichtshalber geschont worden war, besteht bei der HSG Hoffnung auf einen Einsatz.