HSG auswärts gefordert

Nachdem in der Vorwoche das Taubertal-Derby in Königshofen gewonnen werden konnte, muss die König/Stein/Engert-Truppe zum nächsten Auswärtsspiel aufbrechen. Es wartet der TV Hemsbach.

Nach vielen lobenden Worten in Bezug auf das Derby und den Kantersieg in Königshofen kehrt bei der HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim schnell die Realität zurück. Nach dem Derby ist vor der nächsten schweren Aufgabe in Hemsbach. Der Vorjahres-Dritte der Meisterschaftsrunde hat derzeit mit drei Siegen aus vier Spielen ein starkes 6:2-Punkteverhältnis auf dem Konto, mit 127 geworfenen Toren präsentiert die Mannschaft von Coach Jozef Bokol den besten Angriff der Liga.

Bereits aufgrund dieser Attribute kommt beim Trainer-Trio der HSG sowie in der Mannschaft keine fälschliche Euphorie auf. Mit nun zwei Partien auf dem Konto lässt sich über die Form der HSG keine endgültige Aussage treffen, zudem laborieren die Rückraumakteure Bodo und Reichhard an Blessuren aus dem letzten Spiel, Kreisspieler Elias Liebe kehrt erst im Laufe der Trainingswoche zurück zur Mannschaft und bei Tobias Ehler ist ebenfalls noch kein Comeback in absehbarer Zukunft zu verkünden.

Wichtig wird es sein, die Stimmung, den Teamgeist und Ehrgeiz aus dem letzten Auftritt mitzunehmen. „Wir haben unser letztes Spiel, wie auch schon unsere erste Partie, gewonnen, weil wir es ein Stück mehr wollten. Jeder Spieler geht die Extra-Meter und lässt bis zum Abpfiff nicht nach. Diese Atmosphäre müssen wir Woche für Woche abrufen. Mit jetzt zwei gewonnen Spielen, liegen noch 22 weitere Aufgaben vor uns“, so HSG-Co-Trainer Michael Stein vor der Aufgabe in Hemsbach.