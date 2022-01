HG zu dezimiert für zwei Zähler

Königshofen/S. – Wiesloch 23:34

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Baumbach (beide Tor), Schneider (1), Dittmann (3), Adelmann (2), Ocker (3), Winkler (4), Bärlein (4), Roth (2), Lang (4).

Die HG Königshofen/Sachsenflur empfing die TSG Wiesloch zum Heimspiel in der Badenliga der Handball-Frauen. Die Damen aus Königshofen wussten, dass es ein harter Kampf um die zwei Punkte werden würde, da man mit einem dezimierten Kader zum Spiel antrat. Nichtsdestotrotz starteten die Spieler gut in die Partie.

Die erste Halbzeit zeichnete sich durch eine starke Abwehrleistung aus, die es dem Tabellenführer schwer machte. Auch die starke Torhüterleistung trug einen großen Teil zur guten Leistung in der ersten Halbzeit bei. Am Ende der ersten Hälfte ging die HG Königshofen/Sachsenflur mit einer knappen 10:9-Führung in die Pause. Die Spielerinnen der HG nahmen sich für die zweite Halbzeit vor, an ihrer guten Abwehrleistung anzuschließen und es der TSG Wiesloch weiterhin schwer zu machen.

Aufs Tempo gedrückt

Dies gelang auch bis zur 40. Minute. Die TSG Wiesloch drückte auf das Tempo und die Mannschaft aus Königshofen brach ein. In der 45. Minute zog der Tabellenführer mit 21:14 davon. Die „Damen in Rot“ kämpften weiterhin, aber die Kräfte des dezimierten Kaders schwanden immer mehr. Am Ende zeigte die Anzeigetafel in der Sporthalle Lauda ein 34:23 für die TSG Wiesloch an.

Jetzt heißt es, nicht den Kopf hängen lassen und mit voller Energie in das nächste Spiel zu starten. Die Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur können besonders stolz auf ihre Leistung des ersten Durchgangs sein. Darauf gilt es aufzubauen. hgd

