HG will sich oben weiter festsetzen

Für die Landesliga-Handballer der HG KÖnigshofen/Sachsenflur geht es am morgigen Samstag in das 74 Kilometer entfernte Weinheim. Dort treffen die Mannschaft des Trainertrios Maag-Meder-Fischer um 18 Uhr gegen die HSG Weinheim/Oberflockenbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstes Ausrufezeichen

Der Aufsteiger startete durchwachsen in die Saison: Aus den ersten vier Spielen fuhr er nur einen Sieg ein. Am fünften Spieltaggelang der Truppe von Trainer Steffen Ehrmann mit einem 38:22-Kantersieg gegen den TV Hemsbach ein erstes dickes Ausrufezeichen. Bei der Heimmannschaft aus Weinheim hat sich im bisherigen Saisonverlauf stets Sebastian Labs als zuverlässiger Abschlussspieler, sowohl aus dem Spiel als auch von der Siebenmeter-Linie, hervorgehoben.

Großen Siegeswillen gezeigt

Die HG Königshofen/Sachsenflur geht hingegen mit fünf Siegen aus sechs Spielen in die anstehende Begegnung. Aus dem Aufeinandertreffen mit der SG HD-Leimen in der Vorwoche hat man viel Zuversicht geschöpft. Die wichtigste Erkenntnis hierbei war, dass die Mannschaft auch an „durchwachsenen Tagen“ die mannschaftliche Geschlossenheit mitbringt, um Begegnungen über ihren Siegeswillen zu entscheiden.

Mehr zum Thema Handball Am Ende zählt einzig und allein der Sieg Mehr erfahren Handball HG in der Favoritenrolle Mehr erfahren

Zudem geht es für die „Jungs in Rot“ nach wie vor darum sich im oberen Tabellendrittel fest zu setzen. Da am vergangenen Wochenende auch die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim erste Punkte liegen ließ, ist die Spitze nun wieder enger zusammengerückt.

Trainer sind optimistisch

Das Trainergespann um Maag/Meder/Fischer zeigt sich optimistisch, dass mit einer gezielten Vorbereitung unter der Woche eine weiterer Auswärtserfolg realisiert werden kann.

Für diese Aufgabe steht dem Trainerteam, bis auf den langzeitverletzten Luca Bleckmann, der gesamte Kader zur Verfügung. sr