HG will alles geben

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur stehen vor einer harten Prüfung, denn in den letzten drei Auswärtspartien der Saison warten schwere Gegner auf sie. Doch das Team von Maag/Meder/Fischer hat zuletzt bewiesen, dass es wieder erstarkt ist, nachdem sie vor derkurzen Osterpause mit einem Sieg in der Tauber-Franken-Halle gegen den SV Waldhof Mannheim 07 den Rundenabschluss vor heimischen Fans feiern konnten.

Nun steht das Spiel beim TV Schriesheim an, das für die HG Königshofen/Sachsenflur zu einem echten Härtetest werden dürfte. Die Gastgeber liegen nach Minuspunkten gerechnet mittlerweile sogar vor der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim und kämpfen mit einem Spiel weniger noch um die Vizemeisterschaft. Doch die HG wird alles daran setzen, auch in der Fremde zu punkten und sich weiter in der Tabelle nach vorne zu arbeiten.

Mit Blick auf die kommende Saison ist es für die HG wichtig, besonders auch die etwas unerfahreneren Spieler weiterzuentwickeln, um breiter aufgestellt zu sein. Die Heimmannschaft ist natürlich bestrebt, vom dritten auf den zweiten Tabellenplatz voranzukommen, aber die HG als Außenseiter wird ebenfalls alles daransetzen, die Punkte zu erhaschen und in der Tabelle aufzusteigen.

In der der Vorrunde hatte sich die HG Königshofen/Sachsenflur mit 25:18 durchgesetzt. In der bevorstehenden Begegnung kann das Trainiertrio auf den kompletten Kader zurückgreifen, bis auf den verletzten Konstantin Kaiser und den langzeitverletzten Nick Mayer.