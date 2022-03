HG steht vor zwei weiteren Punkten

Nach der gelungenen Revanche gegen den TV Bammental treffen die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur am Samstag um 20 Uhr in der Abstiegsrunde auf die Reserve des TV Eppelheim. Ausgetragen wird das Spiel abermals in der Sporthalle in Lauda. Die Favoritenrolle kommt hierbei klar der Mannschaft aus dem Taubertal zu, rangieren die Mannen um das Trainergespann Maag/Meder in der Hauptrunden-Tabelle doch deutlich vor dem Gegner. Nichtsdestotrotz sind die Gäste, die aus sechs Spielen bisher lediglich einen Zähler gegen den TSV Birkenau II holten, nicht zu unterschätzen. Gerade, weil sie oftmals ersatzgeschwächt antreten mussten. Jedoch sollte, egal wer schlussendlichen bei den Gästen auf der Platte steht, die Heimmannschaft gut vorbereitet sein.

Um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten und den nächsten Heimsieg einzufahren steht dem Trainergespann Maag/Meeder ein großer Kader zur Verfügung. Schmerzen würde jedoch ein Verzicht auf einen der Leistungsträger wie L. Grösslein, hinter dessen Einsatz aktuell noch ein Fragezeichen steht. sr

