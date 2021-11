HG peilt die Aufstiegsrunde an

Nach dem „berauschenden“ 26:13-Auswärtssieg vergangenen Samstag beim TV Hemsbach können die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur am morgigen Samstag, 6. November, die Tür zur Aufstiegsrunde ganz weit aufstoßen. Im Heimspiel gegen die TG Laudenbach kann der wohl vorentscheidende Schritt zum Erreichen des Saisonziels gemacht werden. Anpfiff ist um 20 Uhe.

Die HG ist nach drei Spielen und 4:2 Punkten gleichauf mit dem TV Hemsbach und dem TSV Buchen an der Tabellenspitze. Ganz anders steht die TG Laudenbach da, die bisher erst ein Spiel bestritten hat. Das war zu Hause in der harzfreien Halle gegen den TV Hemsbach. Diese Partie wurde mit 18:20 verloren.

Dementsprechend schwierig ist die Leistung der Laudenbacher in dieser Saison einzuschätzen. Nicht nur deshalb gilt es für die HG, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und mit der nötigen Portion Demut und Respekt vor dem Gegner in die Partie zu gehen. Was passieren kann, wenn man sich auf der Leistung vergangener Spiele ausruht, hat die Derbyniederlage vor vier Wochen in Buchen eindrucksvoll gezeigt. Daher gilt es für die HG, wie in Hemsbach mit der nötigen Einstellung in das Match zu gehen.

Entscheidend ist dabei wieder die Abwehrarbeit in Kombination mit dem Torwartspiel, was vergangene Woche in Person von Lars Größlein und Artur Sander hervorragend funktioniert hat. Werden dann die sich ergebenden Chancen im Angriff wie vergangene Woche mit Geduld und Köpfchen ausgespielt, wird es für jeden Gegner der Liga schwer die HG in der eigenen Halle zu schlagen.

Beim letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2021 wollen die Königshöfer Landesliga-Herren gegen die TG Laudenbach den nächsten nächsten und dann vielleicht schon vorentscheidenden Schritt zur Aufstiegsrunde feiern zu.

In der jetztigen Warnstufe müssen ungeimpfte und nichtgenesene Personen bei Vereinssport in geschlossenen Räumen einen PCR-Test vorlegen Auch in der Tauber-Franken-Halle gilt somit die „3G-Plus“-Regel. Ein Antigen-Schnelltest reicht als Nachweis jetzt nicht mehr aus. sr