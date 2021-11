HG mit bärenstarker Defensivleistung

TV Hemsbach – HG Königshofen/Sachsenflur 13:26

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur auswärts beim TV Hemsbach gefordert. Mit einem Auftaktsieg und der anschließenden Derbyniederlage gegen den TSV Buchen war die Aufgabe recht eindeutig. Ein Sieg musste her, um im Rennen um die Aufstiegsrunde mit der Konkurrenz Schritt zu halten.

Durch den Sieg des bis dahin noch verlustpunkfreien Gastgebers gegen den TSV Buchen waren die Mannen aus dem Taubertal gewarnt. Personell gab es auf Seiten der HG Königshofen/Sachsenflur wiederum einige Ausfälle zu verkraften. Doch dank der Integration der Reservemannschaften konnte man anders als teilweise in den vergangenen Jahren auch wieder mit einer vollen Bank antreten. Dieses Mal gab es die punktuelle Entlastung durch den erfahrenen Andre Deis.

Nach schwankenden Defensivleistungen im bisherigen Saisonverlauf hatte das Trainer-Duo Maag/Meder in den vergangenen Trainingseinheiten dies als ihren Schwerpunkt gesetzt. Schon in den ersten Minuten des Spiels war zu erkennen, dass die HG-ler dieses Mal deutlich sattelfester in der Abwehr standen und der Gegner für jedes Tor kämpfen musste. Dabei drückten, in einer kollektiv starken Defensivleistung, Torwart Artur Sander und Mittelblockspieler Lars Größlein der Partie ihren Stempel auf.

Nach einer in der Offensive verschlafenen Anfangsphase, wo die Gäste noch mit ihrer Chancenverwertung haderten und den TV Hemsbach mit 5:2 davonziehen ließen, fand die HG immer besser in die Partie. Im letzten Drittel der ersten Hälfte waren die Gäste dann stets knapp in Front und gingen schließlich mit einer 10:8-Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte setzten sich die Gäste dann kontinuierlich Tor um Tor ab. Alle Versuche des Heimtrainers, sein Team neu zu sortieren und den Anschluss wieder herzustellen ließen die Gäste unbeeindruckt.

Mit nun 4:2 Punkten haben die Herren der HG Königshofen wieder mit dem TSV Buchen und dem TV Hemsbach gleichgezogen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen gegen jeweils noch punktlose Gegner, einem ausstehenden Heimspiel gegen die TG Laudenbach am 6. November um 20 Uhr sowie einem Auswärtsspiel am 14. November um 18 Uhr bei der SG Heidelberg-Leimen, hat der Landesligist im Kampf um die Aufstiegsrunde nun wieder alle Karten in der eigenen Hand. Doch bei aller Euphorie haben die letzten Wochen gezeigt, dass die Mannschaft, um ihr Potenzial abzurufen weder im Spiel noch im Training einen Gang zurückschalten darf. sr