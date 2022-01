HG ist personell geschwächt

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen-Sachsenflur müssen am Samstag ab 20 Uhr zum ersten von fünf aufeinander folgenden Auswärtsspielen nach Bammental reisen. Gegen diesen Gegner hat man in der Vorrunde, in eigener Halle, schon eine hart umkämpfte Partie bestritten. Zu Beginn des vergangenen Spiels hatte die Jungs in Rot ihre Probleme den wurfgewaltigen Rückraum und dessen Zusammenspiel mit dem bulligen Kreisläufer in den Griff zu bekommen. Im Verlaufe der Partie konnten die Gastgeber sich dann aber immer besser auf diese Achse einstellen und fand ihrerseits zu einem schnellen Angriffsspiel. Lohn war der 32:24 Heimsieg. Nach dem Auftaktsieg gegen Heidelberg-Leimen wollen die HG-Herren nun unbedingt nachlegen und trotz personellem Engpass versuchen, etwas Zählbares mit ins Taubertal zu nehmen. sr

