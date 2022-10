HG in der Favoritenrolle

Für die Landesliga-Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur steht mit der Begegnung gegen die SG HD-Leimen eine weitere schwierige Aufgabe an. In den vergangenen Spielzeiten stellte sich der Gegner aus Leimen stets als ein schwer zu bespielende Gegner für die „Jungs in Rot“ dar. Besonders besticht der kommende Gegner durch ein sehr treffsicheres Duo auf den Außenpositionen, sowie einem zweikampfstarken Rückraum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach bis dato vier absolvierten Begegnungen steht die SG HD-Leimen mit 4:4 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz in der Landesliga Rhein-Neckar-Tauber. Dies ist jedoch zu relativieren, wenn man sich die erzielten Ergebnisse anschaut. So wird deutlich, dass der kommende Gegner bei beiden Niederlagen lange mithalten und letztlich nur knapp den Kürzeren zog.

Die HG ist nach fünf Spielen und 8:2-Punkten gut gestartet und will den positiven Trend weiter ausbauen. Dafür muss allerdings eine konzentrierte Leistung her, auch wenn man auf dem Papier den Favoritenstatus inne hat.

Mehr zum Thema Handball 40 Tore in 60 Minuten erzielt Mehr erfahren Handball Schwere Aufgabe Mehr erfahren

Für das Königshöfer Trainerteam kommen zudem Personalsorgen hinzu. Jonas Berthold und Luca Bleckmann, der sich im vergangenen Spiel eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hat, werden für die HG-Handballer nicht zur Verfügung stehen. Es wird sich zeigen, wie diese Ausfälle für das Trainerteam zu kompensieren sein werden. sr