HG-Herren bleiben vorne

Für die Handball-Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur stand mit der Begegnung gegen den SV Waldhof Mannheim 07 direkt eine Woche, nachdem sich die „Mannen in Rot“ im Topspiel der Abstiegsrunde mit einem fulminanten 41:31-Heimsieg die Tabellenführung sicherten, das direkte Rückspiel in der Fremde an.

Das Trainergespann Maag/Meder nominierte neben den etablierten Stammkräften auch zahlreiche Spieler der Reserve. Dieses Vertrauen zeigte sich auch in der ersten Sieben von Trainer Maag, welcher mit Fleck, Burger und Bohlender gleich drei Akteuren aus der zweiten Reihe das Vertrauen gab.

Die HG startete gut und setzte sich durch eine solide Abwehr und eine schnelle erste, sowie zweite Welle, bis zur neunten Minute mit 4:1 ab. In der Folge hatten die Gäste jedoch Probleme im Deckungsverhalten, weshalb die Gegner wiederholt durch Strafwürfe zum Erfolg kamen. Diesem Umstand wirkte Trainer Maag mit einer Umstellung in der Deckung entgegen. Zudem stabilisierte die Einwechselung von Routinier D. Fischer die Deckung nochmals. In dieser Phase zeichnete sich auch Berthold aus.

Im zweiten Durchgang versuchten sich die Hausherren in verschiedenen Deckungsformen. Mit dieser Maßnahme konnte man die Mannen der HG jedoch nicht aus dem Konzept bringen, hatte das Trainergespann unter der Woche gerade gegen etwaige Deckungsvariationen gezielt Angriffsvariationen geschult. Im Verlauf setzte sich die HG weiter ab und zog nach 47 Minuten erstmals auf eine 10-Tore- Differenz davon. Schlussendlich behauptete die HG die Tabellenführung dank eines 27:39-Kantersiegs. Positiv gilt zu erwähnen, dass die zum Einsatz gekommen Spieler der zweiten Reihe das Vertrauen zurückzahlten.

HG Königshofen/Sachsenflur: Nick Mayer (7/3), Carlo Hartnagel (7), Luca Marco Bleckmann (5/1), Lennard Burger (4), Dominik Weiß (3), Maximilian Straka (3), Lars Grösslein (3), Felix Fleck (2), David Fischer (2), Justin Bauer (2), Silas Bohlender (1), Artur Sander, Lukas Henschel, Jonas Berthold. Offizielle: Heiko Maag. Am 23. April um 16 Uhr spielen die Akteure der HG auswärts gegen die SG HD-Leimen.