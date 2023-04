HG hält nur anfangs mit

TV Schriesheim – HG Königshofen/Sachsenflur 28:22

Königshofen/Sachsenflur: A. Sander, Berthold (beide Tor), Deis (6 Tore/davon 1) Siebenmeter, M. Fischer (4), Bleckmann (4/3), Eube (3), M. Bohlender (3), Fleck (1), Burger (1), Straka, Th. Sander, Henschel, Grösslein, S. Bohlender.

Im ersten von drei Auswärtsspielen in Serie war die HG Königshofen/Sachsenflur nur Außenseiter. Die Gastgeber haben nämlich noch die Chance auf die Vizemeisterschaft.

In den ersten 20 Minuten konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Artur Sander im Tor der Gäste gab seiner Abwehr viel Sicherheit, was der HG schließlich eine Führung von 10:8 brachte. Danach kam es jedoch zu einem Bruch im Spiel der Gäste. Der TV nutzte das Momentum für sich und ging mit einem Fünf-Tore-Lauf mit 13:10 in die Pause.

Im zweiten Durchgang konnte die HG nicht mehr an ihre Leistungen aus der ersten Hälfte anknüpfen. Im Angriff fehlte es an Durchschlagskraft und Entschlossenheit im Abschluss. Nach etwa 50 Minuten lag die HG bereits fast mit zehn Toren in Rückstand. Am Ende aber zeigte sie noch einmal Moral und verkürzte den Abstand etwas.

Am kommenden Wochenende muss die HG Königshofen/Sachsenflur in der stimmungsvollen Halle beim TV Mosbach die nächste Herausforderung bestehen. sr