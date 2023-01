In einer bisher von Niederlagen geprägten Saison treffen die Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in der heimischen tauber-Franken-Halle in einem Nachholspiel der Badenliga auf die SG Heddesheim.

Die HG-Frauen haben alles andere als einen guten Saisonstart erwischt. Sie haben in der ersten Saisonhälfte lediglich einen Sieg feiern können. Mit

...