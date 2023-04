HG-Frauen auswärts „in Serie“

Zum Abschluss der Saison 2022/23 steht für die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/sachsenflur eine ganze Reihe von Auswärtsfahrten in Serie auf dem Programm. Den Auftakt macht am Sonntag, 16. April, die Partie der HG-Damen bei der SG Nußloch (17 Uhr).

Die beiden Mannschaften trennen in der Tabelle lediglich zwei Punkte, was die Hoffnung auf zwei weitere Punkte gegen den Abstieg aufleben lässt.

Die Taubertälerinnen verloren zuletzt sehr unglücklich durch einen direkten Freiwurf ihr Heimspiel. An die dennoch gute Leistung aus diesem Spiels soll aber wieder angeknüpft werden. Die Personaldecke ist am Wochenende für die HG wieder einmal sehr dünn, denn es muss auf Anna-Lena Roth, Judith Vetter und Judith Nagel verzichtet werden. Dennoch wollen die „Damen in Rot“ alles zu geben, um die Punkte vielleicht doch mit ins Taubertal zu bringen. hgd