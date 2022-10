HG-Damen wollen die ersten Punkte

Am morgigen Samstag steht für die Handballerinnen der HG Königshofen-Sachsenflur die erste Auswärtsfahrt der Saison an. Nach der Niederlage im ersten Spiel sind sie höchst motiviert, um die ersten Punkte aus der Ferne ins Taubertal zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch eine konzentrierte Abwehr und einen konsequenten Abschluss sind die Damen gewillt, der HG Saase Einheit zu gebieten.

In der aktuellen Trainingswoche hatte Trainer Gabor Toth Zeit, die Mädels individuell auf den Gegner einzustellen und so den ersten Sieg in greifbare Nähe zu rücken. Dennoch wird dies eine schwere Aufgabe, denn der Trainer muss mit Anna Wamser, Levke Wetterich und Josefin Adelmann auf drei Spielerinnen verzichten.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga, Frauen SGH hofft auf erste Punkte Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Handball Handball-Derby: HG und HSG mit unterschiedlichem Rhythmus Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Handball-Derby: Deshalb ist die Dominanz der HSG so erdrückend Mehr erfahren

Sollten die personellen Verluste ausgeglichen werden, stehen die Chancen für die HG-Damen dennoch gut. Die Auftaktniederlage will man vergessen machen. hgd