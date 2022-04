HG-Damen schaffen Ligaverbleib

Die Damen der HG Königshofen/Sachsenflur schlägt die HG Sasse in fremder Halle mit 27:26 (17:16) und sichert sich nach guter Ausgangslage damit die finalen Punkte für den frühzeitigen Klassenerhalt.

Mit einem Heimsieg gegen den TSV Rot und einem Unentschieden in heimischer Halle gegen die HG Sasse hatten sich die Badenliga-Damen der HG zuletzt in der oberen Tabellenhälfte der Abstiegsrunde festgesetzt. Auswärts wiederum gegen die HG Sasse sollten diese Punkte nun vergoldet werden und der endgültige Klassenerhalt gelingen. Die Damen der HG gingen aufgrund des Ergebnisses aus dem Hinspiel mit dem entsprechenden Respekt in die zweite Begegnung gegen die HG Sasse. Nach einem ausgeglichenen Start schafften es die Gastgeberinnen sich kurz vor der Halbzeit einen Drei-Tore-Vorsprung zu erarbeiten.

Doch die Gäste aus Königshofen/Sachsenflur hielten dagegen und nutzten die letzten vier Minuten für sich und so ging es mit 16:17 in die Halbzeit.

Die Gäste erwischten dann zunächst den besseren Start in die zweite Hälfte, mit einer konzentrierten Abwehrarbeit und der nötigen Durchschlagskraft im Angriff wurde die Führung auf vier Tore ausgebaut. Die HG Sasse schaffte zehn Minuten vor Schluss zwar noch den Ausgleich, aber die Damen in Rot ließen dann nur noch ein Tor zu und siegten am Ende verdient mit 26:27.

Die HG Königshofen/Sachsenflur zeigte vor fremdem Publikum eine konzentrierte Leistung und erntete dank der starken zweiten Hälfte einen verdienten Auswärtssieg. Beste Torschützin aufseiten der HG Königshofen/Sachsenflur, die wie schon üblich in dieser Saison auch diesmal wieder mit leicht verändertem Personal antrat, war Franziska Lang mit insgesamt neun Treffern. Trainer Gabor Toth kann mit der Leistung seines Teams und besonders auch mit der Entwicklung über die letzten Wochen zufrieden sein und hofft, dass für die abschließenden Spiele noch die ein oder andere Spielerin zurückkehrt.

Durch diesen Sieg sicherte sich die HG Königshofen/Sachsenflur vorzeitig den Klassenerhalt in der Badenliga und kann nun entspannt auf die letzten drei Spiele und die Planung der nächsten Runde blicken. HG Königshofen/Sachsenflur: Marion Wilm (Tor), Frankziska Lang (9), Johanna Adelmann (5), Anna Winkler (4), Rebecca Schneider (3), Sabrina Dittmann (3), Anna Wamser (1), Lena Ruppert (1), Josefin Adelmann (1), Sophia Bärlein.

