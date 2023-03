HG-Damen in eigener Halle chancenlos

HG Königshofen/Sachsenflur – HSG St. Leon/Reilingen 17:33

Königshofen/S.: Wilm, Wamser (beide Tor), Adelmann (2), Bärlein (4), Roth (1), Kossowski (1), Winkler (8), Lang (1), Vetter, Frank, Schmitt, Wolf.

Die Damen der HG Königshofen/Sachsenflur empfingen am Samstagabend im Badenliga-Duell die HSG St. Leon/Reilingen. Mit einer voll besetzten Bank, ehemaligen Spielerinnen und einer hohen Motivation waren die Damen sich sicher, zwei weitere Punkte in der Heimathalle zu holen. Doch es kam anders als gedacht. Die Damen taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Erst nach der 12. Spielminute kam es zum ersten Tor für die HG, womit es 1:4 stand. Nun hatte man die Hoffnung, dass der Knoten geplatzt sei, um den Gegner zu zeigen, dass diese Punkte im Taubertal bleiben. Im weiteren Spielverlauf gingen jegliche Torversuche jedoch neben den Kasten oder an den Pfosten, so dass es den Gegnerinnen in der 19. Spielminute gelang, auf 1:11 zu erhöhen. Erst in der 20. Minute beantworteten die Damen in Rot die Führung der Gegner mit ihrem zweiten Tor.

Die Mannschaften gingen mit einem Spielstand von 5:20 in die Pause. Es lief auch im zweiten Durchgang nicht besser für die HG-Frauen. Torchancen wurden verschenkt und die Abwehr stand nicht gut, so dass sich die Handballerinnen aus dem Taubertal mit 17:33 geschlagen geben mussten. Jetzt heißt es, das Spiel abzuhaken und mit einer positiven Einstellung in das nächste Spiel der kommenden Woche zu starten.