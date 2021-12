Heiß auf ersten Heimsieg

Seit dem Auftaktsieg am ersten Spieltag warteten die Handballherren der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim bisher vergeblich auf ein weiteres Erfolgserlebnis. Alle vier seither ausgetragenen Verbandsiga-Partien gingen verloren, zwei davon denkbar knapp mit nur einem Tor Differenz. Diesen Negativlauf gilt es am morgigen Samstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr in der Grünewald-sporthalle zu durchbrechen.

Die Aussichten dazu stehen nicht schlecht, kommt doch mit den Gästen aus Malsch das noch pluspunktlose Tabellenschlusslicht an die Tauber. Aufgrund einer ganzen Reihe von Abgängen in der letztjährigen Coronapause musste Malsch ein ganz neues Team mit vielen jungen Kräften aufbauen. Die Germanen zahlen daher bislang ordentlich Lehrgeld: Als einzige Mannschaft verlor man bisher alle Spiele, die letzten beiden sogar jeweils mit über 40 Gegentoren. Ihr Heimspiel gegen die HSG hatten sie auch schon mit fünf Toren verloren, weshalb sie nun sicher wieder nur Außenseiter sind.

Wegen des in der Vorwoche ausgefallenen Spiels in Großsachsen, das aufgrund mehrerer Coronafälle bei der TSG ausfallen musste, hatte die HSG nun vier Wochen Spielpause gehabt. Das ist einerseits gut, um Blessuren auszukurieren und den einen oder anderen Trainingsschwerpunkt zu setzen, auf der anderen Seite verliert das Team natürlich auch den Rhythmus. Das Trainergespann um Martin Keupp hofft allerdings, dass ihr Team, welches voraussichtlich in Bestbesetzung antreten kann, gut aus dieser Pause kommt und den dringend notwendigen Heimsieg einfahren kann.

Der TV Mosbach, in der Tabelle unmittelbar vor der HSG platziert, spielt an diesem Wochenende gegen Tabellenführer TSV Wieblingen. Verlieren die Mosbacher zu Hause, würde das Keupp-Team mit einem eigenem Erfolg punktemäßig aufschließen und dank des besseren Torverhältnis den vorletzten Tabellenplatz an Mosbach abgeben, was sicherlich eine zusätzliche Motivation für die Taubertäler bedeutet. mjk

