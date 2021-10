Heimspieltag für den TSV Buchen

Ein großer Heimspieltag steht für die Handballer des TSV Buchen vor der Tür – und die Mannschaften sind hochmotiviert, die Punkte dabei in Buchener zu behalten. Um 14 Uhr beginnen die Herren III gegen HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim III. Die Jungen und „jung gebliebenen Alten“ wollen die ersten Punkte auf ihrem Konto verbuchen. Anschließend darf die zweite Garde der Herren sich im Spiel gegen die HSG Hohenlohe II beweisen. Es gilt, die aufstrebende Form beizubehalten und zu zeigen, dass in dieser Saison mit den Buchenern in der Bezirksklasse absolut zu rechnen ist. Um 18 Uhr dürfen die Handballfrauen des TSV Buchen in Aktion treten. Das Team will zwei weitere Punkte auf das eigene Konto bringen. Gegen die Gäste aus Hohenlohe werden unsere Damen sicher alles in den Ring werfen, um zu gewinnen. Im „Abendprogramm“ um 20 Uhr empfängt das Landesliga-Team des TSV Buchen die Mannschaft der SG Heidelberg-Leimen. Nach der klaren Niederlage in Hemsbach stehen die Zeichen nun auf Wiedergutmachung.

