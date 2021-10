Heimspieltag für den ETSV

Geich drei Handballteams des ETSV Lauda sind am morgigen Sonntag, 10. Oktober, vor heimischem Publikum im Einsatz. Den Anfang macht ab 13 Uhr die weibliche C-Jugend gegen die JSG Taubertal. Ab 15 Uhr geht dann die männliche C-Jugend gegen die JSG Neckar-Kocher auf Torejagd. Den Tag beschließen wird das Männerteam um 17:30 Uhr gegen den TSV Willsbach II. Im bislang einzigen Saisonspiel haben die ETSV-Männer einen denkbar knappen 28:26-Erfolg gegen die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim II gefeiert. Die Gäste aus Willsbach wiederum verloren am vergangenen Wochenende hauchdünn mit 24:25 gegen die HSG. Diese Ergebnisse lassen somit durchaus auf ein Duell auf Augenhöhe in der Laudaer Sporthalle erwarten. Dabei hoffen die Eisenbahnstädter noch auf das Eingreifen der zuletzt angeschlagenen Richard Miller und Moritz Bohlender. Der Eintritt zu allen Spielen ist frei. Es gilt die 3G-Regel. yn

