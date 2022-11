Heimspiel des TSV Buchen

Trotz der jüngsten Niederlage in der Landesliga (wir berichteten) müssen die Handballer des TSV Buchen den Kopf nicht in den Sand stecken. Mit der aktuellen Tabellensituation darf man in äußerst zufrieden sein. So kann man sich im nächsten Heimspielselbstbewusst der Herausforderung gegen den Tabellennachbarn aus Weinheim/Oberflockenbach stellen. Natürlich hoffen die Buchener hierbei wieder auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans, um zu Hause wieder ab der ersten Minute hellwach auf der Platte zu stehen und die zwei Punkte in Buchen zu behalten. Anpfiff ist am Samstag um 20 Uhr im Sportzentrum Odenwald. sr

