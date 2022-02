Hardheim will Revanche nehmen

Der TV Hardheim bestreitet am Samstag um 19.30 Uhr sein zweites Heimspiel in Folge und trifft dabei auf den TV Plankstadt. Ungern erinnern sich Mannschaft und Trainer an die verkorkste Auftaktbegegnung in Plankstadt als man dort richig Prügel bekam und mit sieben Toren Unterschied die Heimreise antreten musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit hat man beim TVH natürlich eine Rechnung offen und möchte in heimischem Terrain den Spieß umdrehen. „Mit großem Einsatzwillen und gemeinsam mit unseren beiden starken Torhütern wollen wir zuhause weiter ungeschlagen bleiben“, macht Lukas Dyszy keinen Hehl daraus wie sehr ihn diese Niederlage noch wurmt. „Meine Spieler haben aus dem Hinspiel gelernt und werden es dem Gegner nicht noch einmal so leicht machen“, darüber ist sich Hardheims Coach im Klaren und auch seine Spieler brennen auf die Revanche.

Zupacken müssen Hardheims Badenliga-Handballer auch am Samstag, um gegen Plankstadt ein weiteres Heimspiel zu gewinnen. © Klaus Narloch

Nach dem klaren Sieg gegen Leutershausen geht man aufseiten des TVH mit breiter Brust in diese Begegnung und möchte vor eigenem Publikum die Hinspiel-Niederlage vergessen machen. Mit dabei ist am Samstag auch wieder Torhüter Jörn Müller, dessen Bänderriss inzwischen wieder verheilt ist, während Robin Steinbach weiterhin nur der Platz auf der Bank bleibt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie sehr sich Hardheims Coach Lukas Dyszy auf seine Jugendspieler verlassen kann, hat man erst wieder letzten Samstag gesehen und damit muss es ihm auch nicht gleich bange sein, wenn der eine oder andere Stammspieler mal passen muss.

Gegner unter Druck

Plankstadts Ausgangslage, die Meisterschaftsrunde zu erreichen, ist nach der deftigen Niederlage in Friedrichsfeld ordentlich gesunken und damit ist ein Sieg in Hardheim fast Pflicht, um überhaupt noch auf den vierten Tabellenplatz vorrücken zu können, der für die Teilnahme berechtigt. Das verspricht wieder eine ganze Menge Spannung für die Partie am Samstagabend in der Walter-Hohmann-Halle in Hardheim.

Der TV Plankstadt möchte dennoch seine Außenseiterchance nutzen, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.