Hardheim vor machbarer Aufgabe

Für Hardheims Handballer war der Sieg gegen Birkenau nicht nur gut für das Selbstbewusstsein, sondern zugleich auch eine Weichenstellung für das weitere Vorankommen in der Handball Badenliga. Am Samstag gastiert der TVH bei der SG Leutershausen II, die seit fünf Partien auf ein ähnliches Erfolgserlebnis wartet. Noch kein einziger Punktgewinn hat das Perspektivteam aus Leutershausen auf seinem Konto und rangiert in Folge schon fast abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Den Gegner nicht unterschätzen

Der vermeintlich „leichte“ Gegner kann sich allerdings ganz schnell zum Stolperstein entwickeln, wenn man nicht mit dem nötigen Selbstbewusstsein und Konstanz an den Start geht. Davor warnt Hardheims Trainer Lukas Dyszy eindringlich seine Mannschaft und fordert sie auf, auch in dieser Partie von Beginn an konzentriert und diszipliniert zu spielen, um eine Überraschung zu vermeiden: „In der Liga kann jeder jeden schlagen.“ Darüber ist sich Hardheims Coach bewusst und fordert sein Personal auf, dort anzuknüpfen, wo man vergangenen Samstag aufgehört hat. Nachzulegen heißt die Devise und sich mit einem weiteren Sieg einen Puffer für die folgenden Aufgaben aufzubauen. Denn: Nach dem kommenden Heimspiel gegen St. Leon/Reilingen muss der TVH gleich viermal auswärts antreten.

Dafür gilt es schon vorzeitig noch ein paar Punkte anzuhäufen, um mit breiter Brust in diese Begegnungen gehen zu können. Für die Partie in Leutershausen kann Dyszy bis auf die Langzeitverletzten auf sein gesamtes Personal zurückgreifen, das sich bereits gegen Birkenau spielerisch stark präsentierte. Die mannschaftliche Geschlossenheit wird dabei ebenso wieder eine wichtige Rolle spielen, wie der unbändige Siegeswille, der bei den Hardheimer Handballern immer wieder spürbar ist und zuletzt zum wichtigen Sieg gegen Birkenau geführt hat.

Hardheim in der Favoritenrolle

Der TVH geht selbstverständlich als klarer Favorit in diese Partie und alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Darüber ist sich Dyszy im Klaren und appelliert an die Tugenden seines Teams, die letztlich auch immer wieder Hardheims Anhang begeistert. Die Partie in Leutershausen wird morgen um 16 Uhr angepfiffen.