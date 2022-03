Hardheim startet in die Play-Offs

Nachdem zuletzt Hardheims Badenliga Herren den erfolgreichen Einzug in das Halbfinale der Aufstiegs-Play-offs feierten, startet am Wochenende auch die Hardheimer Jugend um die Meisterschaft der Landesliga des BHV, Bezirk Rhein-Neckar-Tauber. Ausgespielt werden die Playoffs hierbei in einer Art Final-Four-Modus an einem Wochenende. Der Erste Gruppe A tritt gegen den Zweiten Gruppe B an. Beide Halbfinals werden in einer neutralen Halle ausgespielt. Die Finalspiele finden sonntags statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Anfang macht die männliche B-Jugend, als Gruppenzweiter, am Samstag, 2. April,, um 11.30 Uhr in Hockenheim gegen den Gruppenersten ASG Horan/St. Leon/Reilingen. Dies ist ein harter Brocken für die blau-weiße Mannschaft. Dennoch erhoffen sich die Hardheimer Jungs, nach einer starken Runde mit 12:6 Punkten in das Finale einziehen zu können, das am 3. April in Dossenheim stattfindet.

Eine Woche später geht es auch für die männliche A-Jugend in die Meisterschaftsrunde der Landesliga. Wie die B-Jugend, qualifizierte man sich hierfür als Zweiter der Gruppe A. Nun trifft man am Samstag, 9 April, um 13.30 Uhr in St. Leon-Rot auf das Team des TV Schriesheim. Mit lediglich zwei Minuspunkten verpasste man den ersten Platz in der Gruppe nur knapp. Deshalb macht man sich am Sonntag 10. April in Schriesheim berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn der Meisterschaft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Durch die Teilnahme der beiden Mannschaften an den Final-Four-Spielen sowie die Chancen auf die Meisterschaft, zeigt sich gute Jugendarbeit des TV Hardheim. So ist gewährleistet, dass in den kommenden Jahren weitere vielversprechende Handball-Talente in den aktiven Bereich integriert werden und Jugendliche für den Handballsport in Hardheim begeistert werden. tvh