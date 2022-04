Hardheim 2 hat das Nachsehen

Eine verdiente Niederlage musste das Perspektivteam der Hardheimer Handballer in der Walter-Hohmann-Sporthalle hinnehmen. Dadurch feierte TSG Schwäbisch Hall vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksklasse. Hardheim begann mit einem variablen Angriffsspiel und ging schnell 2:0 in Führung. Die Gäste blieben ruhig und gingen in der elften Minute 6:5 in Führung. In der 18. Minute glichen die Erftäler nochmals zum 9:9 aus. Danach bahnte sich die erste Schwächephase bei den Blau-Weißen an, das die Gäste ausnutzten. Bis zur 27. Minute bauten die Gäste die Führung auf 17:11 aus, zur Pause hieß es 17:12.

Trotz der fünf Tore Rückstand war man im Hardheimer Lager noch optimistisch. Mehr Geduld in den Angriffen und mehr körperliche Aggressivität in der Abwehr sollten den Erfolg bringen. Der erste Angriff nach der Halbzeit wurde fahrlässig vergeben und die Siederstädter legten sofort zwei Toren nach. Der Gästeangriff tat sich schwer mit der Umstellung. Daraus schlugen die Hardheimer jedoch kein Kapital. Zu offensichtlich war die Abschlussschwäche der Hardheimer Angreifer. Immer wieder machte sich die Unkonzentriertheit im Abschluss und die damit aufkommende Hektik im Angriffsverhalten bemerkbar. Ab der 58. Minute war die Meisterschaft der Haller nur noch Formsache. 15 Sekunden vor Schluss warfen die Blau-Weißen zum 23:29-Endstand ein. Durch die Niederlage müssen die Hardheimer bei noch vier ausstehenden Spielen einige Siege einfahren, um den angestrebten Podestplatz zu behalten. Am nächsten Sonntag steht wieder ein Heimspiel gegen den TB Richen an. Die Gäste belegen zurzeit den sechsten Tabellenplatz (19:13 Punkte) und werden die Punkte nicht kampflos den Hardheimern übergeben. Es spielten: Jünger, Thoma (beide Tor), Ballweg, Beuchert, Berberich Bischof, Gärtner F., Gärtner M., Gotthardt, Käflein, Leiblein, Ohlhaut, Schmakov, Schneider J.

