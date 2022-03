Hardheim 2 bereit für das Topspiel

Zu einem weiteren Topspiel kommt es am Sonntag, 3. April, um 15.25 Uhr in der Bezirksklasse, Heilbronn-Franken. Dabei empfängt der TV Hardheim 2 den Tabellenersten und Meisterschaftsanwärter TSG Schwäbisch Hall, der mit einem Punkt Vorsprung und nur einem Minuspunkt die Tabelle anführen und die Meisterschaft in Hardheim endgültig klarmachen können. Schwäbisch Hall hat den torhungrigsten Angriff (537 Tore) und trifft auf die beste Abwehr (345 Tore) in der Liga. Mit Vasil Vitanov, ehemaliger mazedonischer Juniorennationalspieler, hat der Gegner den Torschützenkönig der Liga in seinen Reihen. Man darf gespannt sein, wie sich das Perspektivteam der Hardheimer gegen die erfahrenen Spieler des Aufsteigers aus der Affäre ziehen. Für Spannung ist auch hierbei bestens gesorgt. kn

