Gute Mischung zwischen Routiniers und Youngsters

HG Königshofen/Sachsenflur – SG Heidelberg/Leimen 30:23

Königshofen/Sachsenflur: Sander, Hensel (beide Tor), Hilpert (4), Deis (6), Weiß (1), Karmann, Bohlender (4), Bauer, Fischer (3), Buchinger, Mayer (3), Luca Bleckmann (8/5), Größlein, Hartnagel (1).

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen-Sachsenflur trafen am Sonntag in der ungewohnten harzfreien Sporthalle Lauda auf die SG Heidelberg-Leimen. Die eigenen Erwartungen waren klar: Die Mannschaft um das Trainer-Duo Maag/Meder wollte mit einem Heimsieg einen erfolgreichen Start in die Hauptrunde hinlegen. Die Vorzeichen waren dabei positiv, nachdem die Hausherren schon zum Abschluss der Vorrunde auswärts erfolgreich waren. Die Erwartungen der Mannschaft aus dem Taubertal waren also eindeutig, mit einem Sieg wollte man den Grundstein legen, um nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.

Entsprechend motiviert startete die HG ins Spiel und ging durch eine starke Defensive mit drei Toren in Führung. Doch auch der Gegner wusste um die Wichtigkeit jedes einzelnen Punktes in der Abstiegsrunde und kämpfte sich im Verlauf der ersten Hälfte immer wieder heran. Erst kurz vor der Halbzeit zog die HG wieder auf drei Tore davon, so dass beim Stande von 15:12 der Pausenpfiff ertönte.

Nach der Pause neu eingestellt, bauten die Hausherren den Vorsprung schnell auf sechs Tore aus. Doch anschließend schlichen sich einige leichte Fehler ins Aufbauspiel ein, so dass die Heidelberger nochmals ihre Chance witterten und den Abstand wieder verkürzten. In dieser Phase war Torhüter Sander ein wichtiger Rückhalt. Über die beiden Routiniers Deis und Hilpert sowie den Youngsters Bleckmann und Bohlender stellte die Heimmannschaft gegen Spielende den gewohnten Abstand wieder her.

Kurz vor Schluss schnupperte dann der erst 17-jährige Luca Bauer erstmals Landesliga-Luft und feierte am Ende den verdienten 30:23-Sieg mit seinen Mitspielern. dr