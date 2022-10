Gut gespielt, aber dennoch verloren

TV Schriesheim – TSV Buchen 36:30

Buchen: Rohmann, Noe (beide Tor), Zaiser (1 Tor), Weber (12), Kraft, Große (3), Beck (1), Weis (3), Schmitt (2/davon 1 Siebenmeter), Röckel, Weimer (8)

In den ersten Spielminuten sahen die Zuschauer zwei konzentrierte Mannschaften auf Augenhöhe. Der TSV Buchen bot ordentlich Paroli und gewann sogar für kurze Zeit die Oberhand über das Spiel. Die rect hohe Fehlerquote in den Abschlüssen auf der Seite der Buchener brachte den TV jedoch wieder zurück ins Spiel.

In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte drehten die Schriesheimer noch einmal aufdrehen und sie kauften den nun etwas müde wirkenden Gästen zusehends den Schneid ab. So führten die Gastgeber zur Pause plötzlich mit sechs Toren.

Vieles an diesem Spiel erinnerte an die Partie aus der vorherigen Saison. Auch damals schien das Spiel zur Halbzeit bereits verloren – und trotzdem erkämpften sich die Männer aus Buchen zum Schluss einen Punkt. Und auch dieses Mal begann die zweite Hälfte gut. Der Ball fand nun wieder häufiger den Weg ins TV-Tor. Gleich mehrfach kämpfte sich der TSV bis auf vier Tore heran, doch es gelang nicht, der Partie die entscheidende Wende zu geben. Die Leistung der beiden stark aufgelegten Buchener Raphael Weber und Sascha Weimer, die zwölf beziehungsweise acht Tore erzielten, wurde letztendlich nicht belohnt. Am Ende behielt der TV Schriesheim die beiden Punkte recht sicher zu Hause, denn die Buchener mussten sich nach insgesamt ordentlicher Leistung mit 30:36 geschlagen geben.

Die Niederlage ist für die Buchener natürlich kein Grund, Trübsal zu blasen. Mit einem ausgeglichenem Punktekonto liegt man derzeit im Mittelfeld der Tabelle. Am kommenden Wochenende bietet sich wieder zu Hause die Chance, weitere Punkte zu sammeln. Es geht dann gegen die Badenligareserve des TSV Rot/ Malsch II. Die Partie findet am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr im Sportzentrum Odenwald in Buchen statt. sr