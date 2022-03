Grundstein fürs Weiterkommen legen

Der TV Hardheim geht am Samstag um 19.30 Uhr in die zweite Play-off-Runde im Meisterschaftsrennen der Handball-Badenliga. Nach den beiden kräftezehrenden Partien gegen die Spielgemeinschaft Heidelsheim/Helmsheim ist der TVH im Hinspiel gegen Oftersheim/Schwetzingen 2 zunächst Gastgeber in eigener Halle. Dabei gilt es, wie gegen Heidelsheim, einen soliden Grundstock zu schaffen um beim Rückspiel eine Woche später möglicherweise erneut jubeln zu können, was gleichbedeutend die Eintrittskarte zum Endspiel bedeuten würde.

Mit breiter Brust

Mit dem Erfolg gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim geht der TVH natürlich mit breiter Brust in die erste Halbfinalbegegnung gegen Oftersheim, das sich in ihrer ersten Begegnung gegen die SG Stutensee-Weingarten durchsetzte. Auf Hardheimer Seite erinnert man sich gerne an das letzte Aufeinandertreffen zurück, als man dem Gegner in eigener Halle eine deftige Schlappe zufügte und dieser mit 15 Toren Unterschied die Heimreise antreten musste.

Inzwischen sind die Karten aber neu gemischt und ein solches Spektakel wird sich in der Viertelfinalbegegnung wohl schwer wiederholen lassen, zumal die Gäste in der Rückrunde ordentliche Leistungen gezeigt und sich auf den zweiten Tabellenplatz der Badenliga geschoben haben.

Mit Saskia Zachert haben die Oftersheimer einen Angreifer in ihren Reihen, der gegen Stutensee mit zehn Toren brillierte und auf den letztlich auch ein Hauptaugenmerk gerichtet werden muss. Ansonsten wird sich der TVH auf seine Stärken konzentrieren, um dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Hervorgestochen hat auf Hardheimer Seite einmal mehr der Teamgeist in der Mannschaft, was auch deren Trainer Lukas Dyszy beeindruckt, der nach dem Handballkrimi in Heidelsheim zurecht sehr stolz auf seine Mannschaft war.

Auf seine Jungs kann sich Hardheims Coach mit Sicherheit auch am Samstag wieder verlassen. Die Tatsache, dass Henrik Bischof selbst mit gebrochener Nase seine Dienste angeboten hatte, unterstreicht dies am allerbesten. Damit muss es Trainer Lukas Dyszy nicht bange werden vor Partie, die abermals ohne Spielmacher Robin Steinbach stattfindet, der erst kürzlich am gebrochenen Finger operiert wurde. Dafür springen mit Sicherheit wieder andere in die Bresche, um die nächste Hürde um den Aufstieg nehmen zu können.

„Wir freuen uns einfach auf diese Begegnung, die nach den ganzen Absagen und den Ungewissheiten der letzten Monate für die Jungs nochmals zu einem echten Highlight werden wird. Letztlich werden auch unsere Zuschauer wieder dazu beitragen und unsere Mannschaft entsprechend pushen, um den finalen Schritt ins Endspiel zu schaffen, das wäre natürlich bereits die Krönung der Saison, die sich die Mannschaft verdient hätte“, so Hardheims Coach Lukas Dyszy vor der Begegnung.

