Gleich total wichtig

Die Abstiegsrunde Frauen-Badenliga beginnt für die Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur bereits am Samstag um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Rot in der Sporthalle Lauda. Da die Taubertälerinnen in der Vorrunde lediglich den vierten Tabellenplatz sicherten, müssen sie jetzt in der Abstiegsrunde mit fünf weiteren Mannschaften um den Klassenerhalt kämpfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegner in dieser Runde sind drei Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe. Es wird jeweils ein Hin- und Rückspiel gespielt. Welche Mannschaft am Ende weiter unten in der Tabelle steht, steigt ab. Jedoch ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, wie viele Mannschaften absteigen werden. Deshalb heißt es für die „Damen in Rot“ kämpfen bis zum Schluss.

Die HG startet mit 6:2 Punkten, die sie von der Vorrunde mitnehmen, in die Abstiegsrunde. Leider musste man letztes Wochenende die zwei wichtigen Punkte gegen den TV Dielheim liegen lassen, da aufgrund von Corona Infektionen keine Mannschaft zustande gekommen war. Jetzt hofft die Mannschaft von Trainer Gabor Toth, dass sich die Lage verbessert und wieder gemeinsam um die wichtigen Punkte gekämpft werden kann. Allerdings ist das nicht so einfach, da Spielerinnen durch die Coronainfektion noch nicht spielbereit sind. Somit kann der Trainer nicht aus den Vollen schöpfen. Die einsatzbereiten Spielerinnen freuen sich jedoch schon, endlich wieder im Trikot auflaufen zu dürfen, nach fast zwei Monaten ohne Rundenspiel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Gegnerinnen aus Rot sind den Frauen der HG bekannt, da in der Vergangenheit schon viele Partien gegeneinander stattgefunden haben. Mit 4:4 Punkten starten die Damen des TV Rot in die Abstiegsrunde. Das bedeutet, dass unbedingt ein Sieg hermuss. hgd