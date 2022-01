Gestiegene Zuversicht

Will die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim der Abstiegsrunde in der Handball-Verbandsliga noch entrinnen, dann müssen jetzt unbedingt Punkte her. Die erste Gelegenheit bietet sich dazu an diesem Samstag beim Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TV Mosbach. Spielbeginn ist 19.30 Uhr.

Dabei hat das Keupp-Team noch etwas aus dem Hinspiel gutzumachen, welches äußerst unglücklich durch einen Strafwurf in letzter Sekunde mit 27:28 verloren ging. Gelingt den Taubertälern die Revanche, dann würde man in der Tabelle am TV vorbeiziehen.

Blickrichtung Sieg: Moritz Reichhard will mit der HSG gewinnen. © Jutta Muck

Schafft es die HSG, gegen Mosbach an die Leistung aus dem letzten Heimspiel gegen Dossenheim anzuknüpfen, dann dürfen die Zuschauer in der Grünewaldhalle durchaus auf einen Heimerfolg hoffen. Nachdem Trainer Keupp nun auf einen kompletten Kader zurückgreifen kann, hat sich sein Team leistungsmäßig stabilisiert und zuletzt zweimal gegen Topteams sehr gut ausgesehen. Eine stabile Abwehr und ein variables Angriffsspiel mit mehreren Goalgettern können jedem Gegner in dieser Liga zu schaffen machen.

Obacht vor einem Spieler

Wichtige Voraussetzung für einen Sieg gegen Mosbach wird es vor allem sein, die Kreise von deren gefährlichstem Angreifer Filipovic-Matanovic zu stören. Obwohl man deutlich vor ihm gewarnt war, „erschoss“ er die HSG im Hinspiel mit zwölf Toren fast alleine. Das gilt es diesmal zu verhindern. Wenn dann Bodo, Rother und Co., diesmal wieder mit Haftmittel, zu gewohnter Treffsicherheit finden, dann kann die erhoffte Aufholjagd in der Tabelle beginnen. mjk