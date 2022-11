Gegner bestraft Hardheimer Fehler

Pforzheim/Euringen – Hardheim 30:23

Hardheim: Müller, Ernst (beide Tor), Leiblein (2), M. Ballweg, Engels (2), Huspenina (8) P. Steinbach (2), Ohlhaut (1), Käflein (2), Winter (1), Erbacher (1), Withopf (3), Küpper, M. Gärtner (1).

Der TV Hardheim hat in der Handball-Badenliga mit dem 23:30 bei Pforzheim/Eutingen das zweite Auswärtsspiel in Folge verloren. Die Mannen von Trainer Lukas Dyszy fanden in ihrer Samstagspartie in keiner Phase der Partie eine Antwort auf die offensive Deckung der Hausherren. Auch im eigenen Abwehrverhalten hatte man zahlreiche Fehler begangen, die der Gegner gnadenlos bestrafte und am Ende einen ungefährdeten Sieg einfuhr.

Das 1:0 durch Hardheims bestem Werfer Jannik Huspenina (acht Treffer) sollte zugleich Hardheims einzige Führung der Partie bleiben, da die Hausherren sofort das Kommando übernahmen und nach wenigen Minuten bereits mit drei Toren Abstand in Führung lagen. So sehr sich der TVH auch bemühte, er fand kaum Lösungen gegen die offensive Abwehr der Hausherren zu knacken, die ihrerseits immer wieder Kapital aus Hardheims Ballverlusten schlugen. So war letztlich die 15:11-Pausenführung der SG die logische Folge der Überlegenheit.

Auch nach dem Seitenwechsel knüpfte die SG dort an, wo sie aufgeführt hatte im Bemühen, schon rechtzeitig die Signale auf Sieg zu stellen. Bereits nach 45 Minuten beim 25:15 die Messe für Hardheim gelesen und damit war klar, dass die die Punkte wohl in Pforzheim bleiben werden.

In den letzten 15 Minuten konnte es sich die SG leisten, einen Gang zurückzuschalten, hatte allerdings mit ihrem besten Werfer Lasse Keller (11) stets eine Antwort parat. Auf Hardheimer Seite konnte man sich nur noch bemühen, das Ergebnis in Grenzen zu halten um eine deutliche Schlappe abzuwenden.

Mit den beiden letzten Toren durch Jannik Huspenina und Philipp Ohlhaut zum Endstand von 30:23 gelang dies nur bedingt, und damit kam der TVH letztlich deutlich unter die Räder. k.n.