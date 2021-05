Gebrauchten Tag erwischt

ThSV Eisenach – DJK Rimpar Wölfe 26:17

Rimpar: Mallwitz,Wieser (beide Tor), Schömig (3 Tore/davon 1 Siebenmeter), Böhm (1), Karle, Neagu, Kaufmann (4), Wirtz (1/1), Meyer, Schulz (2), Dayan (1), Kovacic, Brielmeier (3), Sauer, Bialowas (2).

Die Rimparer Mannschaft von Trainer Ceven Klatt erwischte in ihrem Zweitliga-Spiel in Eisenach einen komplett gebrauchten Tag. Eigentlich hatte man sich für diese Partie etwas ausgerechnet, doch es fehlten über die gesamten 60. Minuten ein paar Prozentpunkte, um den Hausherren gefährlich zu werden. Am Ende verbuchte der ThSV einen völlig verdienten 26:17 Heimerfolg.

Bis zum Zwischenstand von 8:8 waren die Rimparer noch in der Lage, die Begegnung einigermaßen ausgeglichen zu gestalten. Doch in der Schlussphase der ersten Hälfte spielten die Hausherren ihre Angriffe konsequenter zu Ende und erarbeiteten sich beim 11:8 erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung. Praktisch mit der Pausensirene verkürzten die Gäste um einen Treffer.

Der der Halbzeit kamen die Hausherren immer mehr ins Rollen und die Gäste leisteten sich zu viele eigene Fehler. Die Abwehr der Wölfe versuchte nun etwas offensiver zu agieren, um die Kreise der Mittelmänner des ThSV etwas einzuschränken, doch die Wartburgstädter hatten r immer eine passende Antwort parat. Bis zur 42. Spielminute zogen die Thüringer auf 18:12 davon. Den Wölfen fehlte es an Lösungen, um noch einmal ins Spiel zurückzufinden.

Den Frust über die schwache Leistung gilt es nun aufzuarbeiten und sich dann auf die nächste Begegnung gegen die SG BBM Bietigheim vorzubereiten. Die ist am Freitag, 21. Mai, zu Gast in der s.Oliver-Arena in Würzburg. Ob die Wölfe gegen Bietigheim auf die verletzten Spieler Patrick Schmidt und Lukas Siegler zurückgreifen können, bleibt abzuwarten. Zumindest hat man etwas Zeit, um sich von den beiden letzten intensiven Spielen zu erholen. ms

