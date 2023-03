Gäste waren zu stark

HSG Odenwald-Bauland – TSV Hardthausen 23:42

Odenwald-Bauland: Henn, Erbacher (beide Tor), Maxi Weimert (1 Tor), Schurz (1), Haas (3), Holzmann, Engelmann (1/davon 1 Siebenmeter), Horn (2), Allin (2/1), Scholl (2), Weimer (2), Kehl, Friedmann (6/4), Grollmuss (3).

Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer vom TSV Hardthausen (26:0 Punkte) waren die Handballerinnen der HSG Odenwald-Bauland nur krasser Außenseiter.

Nichtsdestotrotz gelang der HSG ein durchaus sehenswerter Start ins Spiel. In den ersten 15 Minuten heilt man sehr gut mit. In der 8. Minute war man sogar mit 5:4 in Führung – doch es sollte die einzige Führung an diesem Tag bleiben. Ab der 15. Minute kam die Stärke der Gastmannschaft zum Tragen. Viele schnelle Tempogegenstöße führten zu Torerfolgen und bis zur Pause (11:24) war die Partie eigentlich schon entschieden.

Auch nach der Pause dominierte der Favorit aus Hardthausen die Partie mit schnellem und variablen Spiel eindeutig. Der Endstand lautete schließlich 23:41 bestätigte.

Mit Blick auf das kommende Wochenende muss die HSG dieses Spiel aber schnell abgehaken, denn bereits am 11. März wird man vom TV Flein II erwartet.