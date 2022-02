Für die HG gilt: Der Mittelblock muss stehen

Die HG Königshofen/Sachsenflur tritt am Samstag, 5. Februar, um 18 Uhr, in der Handball-Landesliga Rhein-Neckar-Tauber erneut auswärts an. Hierbei wird die HG, welche sich nach drei gespielten Partien aktuell mit 4:2 Punkten in einer guten Position im Kampf um den frühzeitigen Klassenerhalt befindet, auf die Zweitvertretung des TSV Birkenau treffen.

Wie fast alle Mannschaften der Hauptrunde hat auch der Gegner, bei bisher zwei gespielten Partien, zwei Minuspunkte auf dem Konto. Einzig der TV Bammental musste bisher schon vier Minuspunkte verzeichnen.

David Fischer will „seine“ HG zum Auswärtssieg schießen. © Renk

Allerdings muss auf Seiten der Gäste auch in diesem Spiel wieder auf einige Akteure aus der ersten Reihe verzichtet werden, darunter mit Hilpert und Deis zwei wichtige Rückraumstrategen sowie mit Sander einer der beiden Stammtorhüter. Bisher gelang es dem Trainerduo zumeist, diese Ausfälle mit dem breiten Kader punktuell aufzufangen. Jedoch wird es entscheidend sein, dass in den engen und kritischen Phasen des Spiels andere die Führungsqualität dieses Trios übernehmen. Doch scheint gerade der starke Zusammenhalt der Mannschaft, auf sowie neben dem Spielfeld, in diesem Jahr ein entscheidender Pluspunkt zu sein.

Der Gegner im dritten aufeinanderfolgenden Auswärtsspiel der „Mannen in Rot“ hat wie erwähnt bis dato zwei Spiele der Hauptrunde bestritten. Die ausgeglichene Punkteausbeute zum jetzigen Zeitpunkt resultierte aus einer knappen Heimniederlage gegen den SV Waldhof Mannheim sowie einem siegreichen Auswärtsspiel gegen den TV Bammental. Die aufgeführten Ergebnisse und der ausgeglichene Tabellenstand in Bezug auf die Minuspunkte der einzelnen Teams zeigen, dass es in dieser Gruppe in jedem Spiel keine eindeutigen Favoriten gibt. Umso mehr kommt es darauf an in jeder Partie den maximalen Kampfgeist und Siegeswillen in die Waagschale zu werfen, um möglichst früh in der Saison die Position in den sicheren Gefilden der Tabelle zu festigen.

Der 20-Tore-Mann

Auffälligster Akteur des kommenden Gegners war bisher zumeist der erst 21-jährige Marvin Brock, welcher in den absolvierten Begegnungen schon 20 Tore erzielte und bereits in der höherklassigen Herrenmannschaft des TSV Birkenau Erfahrung sammelte. Unter diesem Aspekt nutzte das Trainerduo Maag/Meder die Trainingseinheiten unter der Woche nochmals, den bereits am vergangenen Wochenende gegen den TV Eppelheim II gut fungierenden HG-Mittelblock weiter einzuspielen.

Mit den Ausfällen und der Perspektive auf die Tabellenführung im Rücken wird die HG Königshofen/Sachsenflur mit einer jungen Truppe voller hungriger Spieler nach Birkenau aufbrechen .